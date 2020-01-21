В Госдуме назвали Алену Водонаеву "женщиной с первичными признаками интеллекта"

Высказывания звезды "Дома-2" Алены Водонаевой о россиянах, которые будут пользоваться материнским капиталом за рождение первенца, прокомментировали в Госдуме.

Ранее Водонаева называла малоимущих россиян, заводящих детей, "быдлом", при этом она высказывалась в том духе, что улучшать демографию надо за счет роста благосостояния граждан, а не выдачи маткапиталов. Ее пригласили на федеральные телеканалы, где она, мягко говоря, была в меньшинстве со своим мнением, за очень жесткие высказывания Водонаеву раскритиковали и в соцсетях.

Теперь дошло до Госдумы. Водонаеву призвали бойкотировать на ТВ и даже оштрафовать за публичное оскорбление россиян, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, депутат от ЛДПР Василий Власов назвал Водонаеву "женщиной с первичными признаками интеллекта" и раскритиковал телеканалы, которые "за наши с вами деньги рекламировали ее позицию". При этом депутат призвал ужесточить наказание за мошенничество с материнским капиталом, о котором Водонаева тоже говорила. Речь о так называемом "обналичивании" маткапитала, которое предлагают, например, на интернет-форумах для молодых мам.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия") был еще жестче и призвал оштрафовать "бесстыдницу" на "сто миллионов". "Может мы и привлекаем внимание к ее персоне, может и станет у нее больше подписчиков, но проходить мимо хамства нельзя! Бесстыдница какая! Нашла быдло! Пусть платит. Пусть встанет и идет работает!", - заявил Володин.