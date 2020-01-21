Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.

По словам представителя Кремля, "в долгий ящик ничего откладываться не будет".

На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что "каких-то четких дат мы не ставим", передает РИА Новости.

Накануне президент внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию. Поправки касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января. Голосование может пройти уже в День космонавтики.

Ранее эксперт отметил, что срочное внесение Путиным поправок в Конституцию превратилась в информационную спецоперацию по выявлению настроений оппонирующих ему элитных групп.