Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
По словам представителя Кремля, "в долгий ящик ничего откладываться не будет".
На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что "каких-то четких дат мы не ставим", передает РИА Новости.
Накануне президент внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию. Поправки касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.
Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января. Голосование может пройти уже в День космонавтики.
Ранее эксперт отметил, что срочное внесение Путиным поправок в Конституцию превратилась в информационную спецоперацию по выявлению настроений оппонирующих ему элитных групп.