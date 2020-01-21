Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/building/insulation/waterproofing/geo/lyubertsi/, ссылка на описание.
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/electrician/electrical-wiring/replacement/threerooms/, подробное описание здесь.



Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.

По словам представителя Кремля, "в долгий ящик ничего откладываться не будет".

На уточняющий вопрос о сроках Песков ответил, что "каких-то четких дат мы не ставим", передает РИА Новости.

Накануне президент внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию. Поправки касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января. Голосование может пройти уже в День космонавтики.

Ранее эксперт отметил, что срочное внесение Путиным поправок в Конституцию превратилась в информационную спецоперацию по выявлению настроений оппонирующих ему элитных групп.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: дмитрий песков, конституция, поправки к конституции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.02.2020 11:53 Мск Свердловский омбудсмен рассказала, что уральцы хотят видеть в Конституции

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 05:30 Мск Стало известно, кто является организатором первого митинга против изменения Конституции
Ранее 20.01.2020 19:50 Мск Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию
Ранее 17.01.2020 15:41 Мск Свердловский омбудсмен начала собирать предложения о поправках в Конституцию России
Ранее 16.01.2020 08:18 Мск Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию
Ранее 16.01.2020 07:49 Мск Ректор ТюмГУ вошел в состав рабочей группы, которая изменит Конституцию
Ранее 15.01.2020 15:34 Мск Депутат Госдумы: Поправки в Конституцию могут принять и без референдума
Ранее 15.01.2020 15:14 Мск Памфилова считает, что принятие президентских поправок в Конституцию пройдет без референдума
Ранее 15.01.2020 14:49 Мск Референдум по поправкам в Конституцию может пройти в марте 2021 года
Ранее 15.01.2020 13:20 Мск Путин пообещал России референдум по поправкам в Конституцию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров