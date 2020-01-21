В Прикамье после смерти пяти постояльцев хостела проверят все подобные учреждения

В Пермском крае после гибели пяти гостей хостела "Карамель" организована проверка всех подобных гостиниц, расположенных в жилых домах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Пострадавшие пытались спастись, однако не смогли сделать это.

Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". Управляющий "Карамели" Сергей Щ. объявлен в оперативный розыск. Ранее стало известно о его задержании, однако оказалось, что на допрос к следователям вызывали отца беглеца, владельца заведения Анатолия Щ. После случившегося в отеле, Сергей утренним рейсом улетел в Москву, и сейчас нельзя точно сказать, где именно он находится.

"Организована сплошная проверка хостелов и мини-отелей, расположенных в жилых домах. Она продлится до 15 февраля", - уточнили в пресс-службе прокуратуры.