02 Августа 2020
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Спорт Северо-Западный ФО Южный ФО
Александр Кокорин (2017) | Фото: Hello!

Из первой команды в последнюю. ФК "Сочи" арендовал Александра Кокорина до конца сезона

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин отправился в аренду в футбольный клуб "Сочи".

Как сообщили в пресс-службе клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020. При этом детали сделки не сообщаются.

В данный момент "Зенит" располагается в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) на первом месте, "Сочи" — замыкает таблицу на 16-й строчке. Отметим также, что ФК "Сочи" (образован из бывшего петербургского "Динамо", владелец — Борис Ротенберг) перед дебютным сезоном в РПЛ усилился рядом футболистов "Зенита".

Напомним, что в сентябре 2019 года Кокорин вышел на свободу из колонии вместе с ещё одним футболистом Павлом Мамаевым. Мамаев осенью подписал контракт с "Ростовом", но за новый клуб пока не играл.

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Из первой команды в последнюю. ФК "Сочи" арендовал Александра Кокорина до конца сезона

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Теги: Александр Кокорин, ФК Сочи, Зенит, аренда



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