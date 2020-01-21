Из первой команды в последнюю. ФК "Сочи" арендовал Александра Кокорина до конца сезона

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин отправился в аренду в футбольный клуб "Сочи".

Как сообщили в пресс-службе клуба, арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020. При этом детали сделки не сообщаются.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

В данный момент "Зенит" располагается в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) на первом месте, "Сочи" — замыкает таблицу на 16-й строчке. Отметим также, что ФК "Сочи" (образован из бывшего петербургского "Динамо", владелец — Борис Ротенберг) перед дебютным сезоном в РПЛ усилился рядом футболистов "Зенита".

Напомним, что в сентябре 2019 года Кокорин вышел на свободу из колонии вместе с ещё одним футболистом Павлом Мамаевым. Мамаев осенью подписал контракт с "Ростовом", но за новый клуб пока не играл.