На Среднем Урале ребенка жестоко избили во дворе школы: ее руководство уже допрашивают следователи

Жестокое избиение школьника в Свердловской области привело к уголовному делу.

Напомним, несколько дней назад во дворе одной из школ Ивделя несовершеннолетнему подростку были причинены телесные повреждения. Все случилось в ходе возникшего между школьниками конфликта. При этом другие ученики снимали происходящее на видео.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Сейчас допрашиваются непосредственные очевидцы и участники данного конфликта, а также представители администрации школы. Для определения тяжести вреда здоровью избитого юноши назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также следователи намерены установить причины и условия, которые способствовали инциденту, и принять профилактические меры.