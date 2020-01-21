02 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
полиция (2019) | Фото:Накануне.RU

Жительница Кургана прописала в своей "резиновой" квартире 30 инострацев

Полицейские в Кургане нашли "резиновую" квартиру. Ее 52-летняя хозяйка прописала у себя в доме 30 иностранцев.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области, женщина объяснила, что все они являются ее знакомыми и она якобы не получала от них никаких денег за проживание.

Сейчас возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание за подобное преступление - 3 года колонии.

"Все незаконно зарегистрированные по данному адресу граждане сняты с учета по месту пребывания", - добавили в полиции.

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Жительница Кургана прописала в своей "резиновой" квартире 30 инострацев

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Теги: полиция, прописка, иностранцы, резиновая квартира



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