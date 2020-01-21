02 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Роскосмос потратит 255 млн руб., чтобы выяснить, завышались ли цены при строительстве космодрома "Восточный"

На сайте госзакупок завершился конкурс по отбору подрядчиков, победителю которого предстоит "выполнение работ по комплексному обследованию незавершенных строительством объектов первой очереди космодрома "Восточный" и разработке документации для проверки достоверности определения сметной стоимости работ по завершению их строительства". Сумма контракта - 254 773 200 рублей, такие данные указаны в документации к закупке.

В конце 2019 года прокуратура объявила, что с начала строительства космодрома Восточный было возбуждено 163 уголовных дела, а ущерб от преступлений составил почти 21 млрд руб.

Ранее Следственный комитет РФ отчитался, что расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме. Среди них - уголовное дело в отношении экс-директора главного военно-строительного управления №6 Юрия Волкодава. Он обвиняется в хищении более 140 миллионов рублей.

В суд направлено 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями. В отношении 58 лиц вынесены приговоры.

В частности, среди осужденных: бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман. Один только он причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей.

Бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин нанес ущерб в размере 665 млн рублей.

Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей, отметили в СК

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Роскосмос потратит 255 млн руб., чтобы выяснить, завышались ли цены при строительстве космодрома "Восточный"

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Теги: роскосмос, космодром восточный, госзакупки.



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