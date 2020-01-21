В провластной газете Челябинска материал про многодетных сопроводили фотографией бывшего британского премьера

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/st796914/, лучшие цены тут.
Юду: http://perevozki.youdo.com/country/geo/elabuga/ по этой ссылке.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/nizhniy-novgorod/pereezdy/: лучшие цены тут.



Общество Челябинская область
парламентская неделя, Дэвид Кэмерон, (2020) | Фото: vk.com/planerka_org

В провластной газете Челябинска материал про многодетных сопроводили фотографией бывшего британского премьера

В "Парламентской неделе" (официальная газета Законодательного собрания Челябинской области) материал о многодетных семьях был сопровожден фотографией бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона вместе с женой и детьми.

Материал и фотография опубликованы на третьей полосе. "Для социально незащищенных граждан устраняются препоны", - подписана фотография. Также указывается, что фото взято из архива редакции.

Фотографию опубликовали несколько пабликов.

парламентская неделя, Дэвид Кэмерон,(2020)|Фото: vk.com/planerka_org

"По мнению официальной газеты челябинского заксобрания, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон вместе с женой и детьми - это социально незащищённая категория граждан России", - говорится в сообщении в соцсетях.

"Ну ладно, хоть не Кейт Миддлтон и принц Уильям", - пошутили пользователи в комментариях к посту.

В пресс-службе заксобрания Челябинской области Накануне.RU сообщили, что ошибка была допущена в последнем выпуске газеты за 2019 год.

"К сожалению, редакцией была допущена такая ошибка. Мы как учредители в деятельность редакции не можем вмешиваться, поэтому в данной ситуации ответственность на редакции. Учредителем было указано на ошибку и недопустимость повторения таких ошибок. Выводы сделаны, они уже приняли дисциплинарные меры", - отметили в пресс-службе ЗСО.

Добавим, что газету выпускает медиахолдинг "Гранада Пресс".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В провластной газете Челябинска материал про многодетных сопроводили фотографией бывшего британского премьера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: многодетные семьи, ЗСО, газета, фотография, Дэвид Кэмерон,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров