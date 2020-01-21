В провластной газете Челябинска материал про многодетных сопроводили фотографией бывшего британского премьера

В "Парламентской неделе" (официальная газета Законодательного собрания Челябинской области) материал о многодетных семьях был сопровожден фотографией бывшего британского премьера Дэвида Кэмерона вместе с женой и детьми.

Материал и фотография опубликованы на третьей полосе. "Для социально незащищенных граждан устраняются препоны", - подписана фотография. Также указывается, что фото взято из архива редакции.

Фотографию опубликовали несколько пабликов.

"По мнению официальной газеты челябинского заксобрания, бывший британский премьер Дэвид Кэмерон вместе с женой и детьми - это социально незащищённая категория граждан России", - говорится в сообщении в соцсетях.

"Ну ладно, хоть не Кейт Миддлтон и принц Уильям", - пошутили пользователи в комментариях к посту.

В пресс-службе заксобрания Челябинской области Накануне.RU сообщили, что ошибка была допущена в последнем выпуске газеты за 2019 год.

"К сожалению, редакцией была допущена такая ошибка. Мы как учредители в деятельность редакции не можем вмешиваться, поэтому в данной ситуации ответственность на редакции. Учредителем было указано на ошибку и недопустимость повторения таких ошибок. Выводы сделаны, они уже приняли дисциплинарные меры", - отметили в пресс-службе ЗСО.

Добавим, что газету выпускает медиахолдинг "Гранада Пресс".