В Грузии призвали Россию возобновить прямое авиасообщение

В Грузии призвали Россию возобновить прерванное летом прямое авиасообщение.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава заверила, что проблем с безопасностью в стране у россиян нет.

По ее словам, статистика говорит о росте туризма, несмотря на запрет рейсов. Российские туристы говорят, что для них Грузия – безопасная страна, добавила министр.

"Мы положительно воспримем отмену нерационального запрета на прямое авиасообщение", – цитирует Турнаву "Взгляд".

Ранее сообщалось, что Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года. При этом источник в правительстве отметил, что, несмотря на снижение "накала русофобии", в стране отсутствует должный уровень безопасности.

Напомним, отношения России с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Поводом стала стартовавшая Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Запрет российским авиаперевозчикам на полеты в Грузию действует с 8 июля. Такое решение месяцем ранее принял президент РФ Владимир Путин.