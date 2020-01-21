В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля, один из которых - "скорая помощь"

В Екатеринбурге автомобиль "скорой помощи" угодил в ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось вечером в понедельник на улице Соболева: столкнулись легковой автомобиль Toyota RAV 4, грузовая "ГАЗель" и автомобиль "скорой помощи". Известно, что в результате инцидента пострадал один человек.

По чьей вине произошло ДТП, еще предстоит установить. Все обстоятельства аварии сейчас выясняет ГИБДД.