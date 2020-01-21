Признанная невменяемой няня из Заводоуковска, которой грозит лечение за убийство ребенка, отказалась давать показания

В Заводоуковском районном суде началось рассмотрение дела няни Виктории Айметдиновой, которой вменяют убийство ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, по версии следствия, Айметдинова, которой супружеская пара из Заводоуковска доверила своего полугодовалого ребенка на время поездки на похороны, решила его похитить. Около полудня 24 сентября 2019 г. она собрала подопечного и пошла в лес, который расположен за домом. Около 13.00, уже гуляя среди деревьев, она якобы и убила ребенка, в чем позже признала вину. В ходе предварительного следствия няня прошли судебно-психиатрическую экспертизу. Ей поставили диагноз "параноидная шизофрения, отсутствие ремиссии. Синдром зависимости от алкоголя начальной стадии". В отношении инкриминируемого ей преступления она признана невменяемой. Она представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, в силу чего нуждается в принудительном лечении.

В 10.00 20 января в закрытом режиме Заводоуковский райсуд начал рассмотрение резонансного дела. Допрошена потерпевшая, большая часть свидетелей. Айметдинова отказалась от дачи показаний. Следующее заседание начнется в 10.00 27 января. Будут допрошены оставшиеся свидетели, огласят материалы дела.