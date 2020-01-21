02 Августа 2020
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Митинги в Хабаровске бьют рекорды

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Политика Дальневосточный ФО В России
Вячеслав Мархаев (в центре) во время акции протестов в Улан-Удэ против результатов выборов мэра (2019) | Фото: Андрей Огородник / ТАСС

Сенатора Мархаева, раскритиковавшего МВД за жёсткий разгон митингов, признали опорочившим силовиков

Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ сегодня частично удовлетворил иск МВД Бурятии к сенатору Вячеславу Мархаеву.
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Силовики оказались недовольны критикой со стороны сенатора (к слову, в прошлом создателя республиканского ОМОН) по разгону митингов. Тогда блогер и таксист Дмитрий Баиров получил травму, якобы нанесённую обухом топора, которым при задержании разбивали стёкла его машины. За эту формулировку и уцепились силовики, решив, что нанесение травмы именно обухом топора не доказано, а значит, высказывание Вячеслава Мархаева порочит честь и достоинство регионального МВД.

"Удовлетворили в той части, что признали слова Мархаева как будто бы порочащими деловую репутацию МВД, но в части публичных опровержений и извинений не удовлетворили. Грубо говоря, если кто-то кого-то ограбил – то суд признаёт это, но не признаёт, что за это грабителя надо наказать", – прокомментировал для Накануне.RU итоги заседания депутат Народного Хурала от КПРФ Баир Цыренов, который также находился в тот день на площади Советов.

"Нас из другой машины вытаскивали. Сначала Дмитрия вытаскивали, у него машина седан, она пониже. Некоторые свидетели говорят, что после разбивания стёкол они туда ещё топором лезли", – добавил он.

полиция, полицейские, митинг, протест(2019)|Фото: Фото: Накануне.RU

Единственным свидетелем из почти двадцати человек, допущенным к даче показаний, оказался сам Дмитрий Баиров, подтвердивший факт удара обухом топора по спине во время задержания. Однако и это суд не принял во внимание при вынесении решения.

Баир Цыренов подчеркнул, что создаётся впечатление, будто решение было политически мотивированным и задача была любой ценой признать вину сенатора.

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Сенатора Мархаева, раскритиковавшего МВД за жёсткий разгон митингов, признали опорочившим силовиков

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Теги: Бурятия, Мархаев, Баиров, Цыренов



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