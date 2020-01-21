Постояльцы пермского хостела "Карамель" погибли, пытаясь найти эвакуационный выход: тела нашли у запертых дверей

Погибшие в пермском хостеле "Карамель" постояльцы пытались спасти от кипятка, сообщает "АиФ-Прикамье" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, тела двоих погибших были обнаружены рядом с запертой дверью: вероятно, люди кинулись к ней, считая, что это запасной выход. Но на деле дверь вела в соседнее помещение. Кроме того, подход к ней был захламлен. Еще двоих погибших - женщину и ребенка нашли в ванной. Вероятно, они надеялись, что смогут там отсидеться и дождаться помощи, но кипяток слишком быстро заполнил все помещение хостела, обдавая всех жгучим паром.

Спастись удалось жильцам комнат, расположенных ближе к выходу. По информации очевидцев, сами спасатели не могли пробраться внутрь - они забегали в помещение с кипятком. Искали там людей, пока могли терпеть. Потом выскакивали на улицу и охлаждали руки и ноги в снегу. Потом снова кидались в здание, вода в котором стояла почти по пояс.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". Мэр Дмитрий Самойлов ввел в Перми режим ЧС.

Управляющий "Карамели" Сергей Щ. объявлен в оперативный розыск. Ранее стало известно о его задержании, однако оказалось, что на допрос к следователям вызывали отца беглеца, владельца заведения Анатолия Щ. После случившегося в отеле Сергей утренним рейсом улетел в Москву, и сейчас нельзя точно сказать, где именно он находится.

Депутат Госдумы Игорь Сапко заявил, что подобная трагедия может произойти в любом городе страны и высказался о необходимости дополнить закон о хостелах, в частности, запретить размещать их в подвалах.