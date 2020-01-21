На трассе в одном из районов Зауралья водителей ждут тотальные проверки ГИБДД

В Белозерском районе Курганской области пройдут тотальные проверки водителей.

С 22 по 25 января сотрудники ГИБДД будут останавливать водителей на федеральной трассе "Иртыш", сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

В ГИБДД добавили, что именно на федеральных трассах отмечается наибольшая тяжесть последствий, наступивших в результате ДТП. Инспекторы будут контролировать соблюдение участниками движения скоростного режима, правил выполнения обгона.

Останавливать будут фуры и пассажирские автомобили.