На трассе в одном из районов Зауралья водителей ждут тотальные проверки ГИБДД
В Белозерском районе Курганской области пройдут тотальные проверки водителей.
С 22 по 25 января сотрудники ГИБДД будут останавливать водителей на федеральной трассе "Иртыш", сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.
В ГИБДД добавили, что именно на федеральных трассах отмечается наибольшая тяжесть последствий, наступивших в результате ДТП. Инспекторы будут контролировать соблюдение участниками движения скоростного режима, правил выполнения обгона.
Останавливать будут фуры и пассажирские автомобили.