02 Августа 2020
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Общество Пермский край
Пермь, набережная, счастье не за горами (2017) | Фото: nakanune.ru

В Перми после жалоб мэра подрядчик оштрафован на 3,5 миллиона за плохую уборку снега

Компания "ДСТ-строй", на плохую работу которой жаловался глава Перми Дмитрий Самойлов, оштрафована за некачественную уборку снега, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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Напомним, в пятницу, 17 января Самойлов в своем Instagram раскритиковал коммунальщиков за некачественную уборку снега и отменил выходной для глав районов. "Запруд, Садовый, Грибоедовский, улицы Лебедева, Тургенева – Мотовилиха сегодня – явный аутсайдер по расчистке снега на тротуарах и во дворах. Это подтверждают результаты проверок городской административно-технической инспекции и ваши обращения в мой директ: каждое второе сообщение касается этого района", - написал мэр. Руководству района необходимо активнее штрафовать подрядчика, компанию "ДСТ-Строй", отметил Самойлов: контракты предусматривают санкции в случае плохой работы". 18 января для глав районов стал рабочим днем.

Итог – штраф для компании. По итогам за январь "ДСТ-Строй" снижена стоимость оплаты по контрактам на 3,45 млн руб.: организация допустила много нарушений по содержанию дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Так, дороги полагается чистить на всю ширину проезжей части, чего не было, в частности, на улицах Целинной и Юрша. Нарушения есть и в части обработки тротуаров: перед подсыпкой реагентов не почистили от снега тротуары на улицах Дружбы и Крупской, появилась "снежная каша". В микрорайоне Садовый остановочные комплексы и подходы к ним не были приведены в нормативное состояние.

Подрядчик увеличил количество рабочих для ручной очистки от снега, усилил содержание улично-дорожной сети. В выходные обработали тротуары микрорайона Садовый, остановки, очистили пешеходные переходы, лестницы и пандусы. Большая часть техники была направлена на работу по вывозу снега, что позволило 18-19 января вывезти с территории района 7, 5 тыс. кубометров снега. За выходные также почищены дороги микрорайонов Запруд, Черемушки, Центральная усадьба.

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В Перми после жалоб мэра подрядчик оштрафован на 3,5 миллиона за плохую уборку снега

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Теги: ДСТ-строй, уборка снега, Дмитрий Самойлов, блог, жалоба



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