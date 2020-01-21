В Ивановской области микроавтобус со школьниками перевернулся после удара Renault

В Тейковском районе Ивановской области произошла авария с участием школьного автобуса. Четыре человека, по данным МВД, получили травмы.

В районе деревни Пелгусово в микроавтобус "Газель" врезался автомобиль Renault Logan. В результате удара автобус перевернулся. Четверо детей получили травмы, они госпитализированы, передает "Интерфакс".

В ноябре "ГАЗель", оборудованная под школьный микроавтобус, перевернулась недалеко от города Гусь-Хрустальный. Четверо детей были госпитализированы в центральную районную больницу, у них ушибы и порезы.