В Прикамье подросток спас женщину, упавшую с моста в ледяную воду

В Пермском крае 17-летний студент Кунгурского сельскохозяйственного колледжа Никита С. спас из ледяной воды пожилую женщину. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФСИН России по Пермскому краю - подросток состоит на учете кунгурского филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН.

Сообщается, что студент возвращался домой с учебы, услышал крики о помощи и заметил людей, которые стояли на подвесном мосту через реку. В воде юноша заметил пожилую женщину, которая из последних сил держалась за льдину. Никита зашел в ледяную воду с сильным течением и вынес бабушку на руках.

Выяснилось, что старушка возвращалась из магазина и когда шла по мосту, поскользнулась и провалилась сквозь прутья ограждения. Упав в реку, успела ухватиться за льдину и провела в ледяной воде около 40 минут до того, пока ее не спас Никита. Оказавшись на берегу, бабушка крепко обняла своего спасителя и поблагодарила, после чего ей была оказана медицинская помощь.

О своем геройском поступке Никита никому не рассказывал, но вскоре о подвиге стало известно всем.

Руководство МЧС по Кунгурскому району направило ходатайство в администрацию города о награждении Никиты С. медалью второй степени за смелость и самоотверженность, проявленную при спасении человека, а также за исполнение гражданского долга в условия сопряженных с риском для жизни.