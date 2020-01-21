"Будут определенные сокращения". Екатеринбургский телеканал ЕТВ ожидает серьезная оптимизация

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
злоказов владимир аркадьевич генеральный директор телекомпании студия-41 (2017) | Фото: Накануне.ru

"Будут определенные сокращения". Екатеринбургский телеканал ЕТВ ожидает серьезная оптимизация

Екатеринбургский телеканал ЕТВ в ближайшее время ожидает серьезная оптимизация. Информация об этом появилась сегодня в Telegram-каналах и городских СМИ.
Читайте также:

Генеральный директор ЕТВ Владимир Злоказов подтвердил грядущие изменения.

"Телеканал не закрывается, а готовится к переформатированию. В рамках переформатирования будут определенные сокращения", - заявил он Накануне.RU.

Медиаменеджер добавил, что на данный момент не готов озвучить масштабы этих сокращений, как и то, каков будет новый формат.

"Два-три месяца, и все узнаете. Возможно, что объявим раньше. Все это время канал будет работать, изменения не отразятся на производстве текущего контента", - заключил Владимир Злоказов.

В начале прошлого года стало известно, что на рынке региональных телеканалов в Свердловской области может сложиться парадоксальная ситуация. Сообщалось, что в свете перехода на цифровое вещание местные телекомпании не просто теряют в цене, а лишаются какой-либо значимости, перестав быть актуальными.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Будут определенные сокращения". Екатеринбургский телеканал ЕТВ ожидает серьезная оптимизация

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕТВ, телеканал, Злоказов, оптимизация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров