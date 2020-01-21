"Будут определенные сокращения". Екатеринбургский телеканал ЕТВ ожидает серьезная оптимизация

Екатеринбургский телеканал ЕТВ в ближайшее время ожидает серьезная оптимизация. Информация об этом появилась сегодня в Telegram-каналах и городских СМИ.

Генеральный директор ЕТВ Владимир Злоказов подтвердил грядущие изменения.

"Телеканал не закрывается, а готовится к переформатированию. В рамках переформатирования будут определенные сокращения", - заявил он Накануне.RU.

Медиаменеджер добавил, что на данный момент не готов озвучить масштабы этих сокращений, как и то, каков будет новый формат.

"Два-три месяца, и все узнаете. Возможно, что объявим раньше. Все это время канал будет работать, изменения не отразятся на производстве текущего контента", - заключил Владимир Злоказов.

В начале прошлого года стало известно, что на рынке региональных телеканалов в Свердловской области может сложиться парадоксальная ситуация. Сообщалось, что в свете перехода на цифровое вещание местные телекомпании не просто теряют в цене, а лишаются какой-либо значимости, перестав быть актуальными.