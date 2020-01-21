Организаторы омского Императорского бала заявили, что Николай II внес вклад в Победу в Великой Отечественной

В Омске организаторы мероприятия "Царские дни" в честь императора Николая II, анонсируя Императорский бал, распространили информацию о личном вкладе императора Николая II в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Анонс был опубликован в социальных сетях.

"II Императорский бал в Омске посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и личному вкладу Императора Николая Александровича Романова в Великую Победу", - абсурдно гласит текст в группе мероприятия.

В своем комментарии журналисту Накануне.RU организатор Императорского бала из движения "Царский крест" Лев Никитин объяснил, что речь шла о "техническом фундаменте", который заложил последний русский император, в частности, это строительство Транссибирской магистрали. Но на аргумент о том, что фашисты никогда не были за Уралом и не дошли до Сибири, он ответить не смог.

Правда, затем заявил, что в релизе была допущена неточность.

"Речь тут шла о том, что во времена императора Николая II была построена Транссибирская магистраль, которая сыграла свою роль во время Великой Отечественной войны. По ней в Омск эвакуировали предприятия различные. Конечно, Николай II не принимал участия лично в военных действиях во время Великой Отечественной войны. Однако, заложил тот технический фундамент, который помог потом победить в Великой Отечественной войне. Хотя, тут имеет место и ошибка в самом релизе", - подытожил монархист.