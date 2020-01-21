Дачи УРО РАН на Шарташе, которые собирались снести, пройдут техническую экспертизу

Административно-хозяйственное управление УРО РАН, ответственное за базу отдыха на Шарташе, закажет техническую экспертизу состояния домиков. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, речь идет о 14 дачных домиках, построенных еще в 1957 году. Планировалось, что с 1 января 2020 года дачи законсервируют, а затем могут снести. Однако в декабре от этой идеи временно отказались.

Как сообщил Альшевских в своем Facebook, он получил ответ на свой запрос по поводу дач ученых на Шарташе от главы Минобрнауки РФ Михаила Котюкова. По словам министра, административно-хозяйственное управление УРО РАН, ответственное за базу отдыха, закажет экспертизу состояния домиков.

Решение по дальнейшему использованию имущественного комплекса будет принято после получения заключения экспертизы о его техническом состоянии.