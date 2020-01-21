Роспотребнадзор не исключил попадания в Россию коронавируса из Китая

Возможность завоза в Россию китайского коронавируса 2019-nCoV, от которого умерло уже четыре человека, нельзя исключить, заявили в Роспотребнадзоре.

Однако вероятность его распространения низкая, считают в ведомстве. Отмечается, что генетическая структура вируса уже известна, проводится работа по созданию тест-систем для подтверждения заболевания.

В аэропортах всех пассажиров из Китая осматривают при помощи тепловизора, передает ТАСС.

Известно, что вспышка началась в городе Ухань в центральном Китае. Штамм возник у животных и передался людям, а теперь выяснилось, что он также передается и от человека к человеку.

В США, напомним, уже работают над созданием вакцины от этого штамма. Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что сейчас NIH находится на подготовительном этапе разработки препарата. По его словам, пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина будет готова для поступления в продажу и для вакцинации. Тем не менее, это меньше, чем предполагают китайские ученые.