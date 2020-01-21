02 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Забозлаев Алексей Геннадиевич, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (2016) | Фото: Накануне.RU

Замгубернатора Югры пообещал поддержку "Заводу МДФ" и "Сибирской рыбе"

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев на пресс-конференции, посвященной развитию промышленной политики округа, ответил на вопрос Накануне.RU о поддержке испытывающих трудности предприятий "Завод МДФ" и "Сибирская рыба", которое кормило рыбой Иосифа Сталина.

"Поддержка будет. Один из индустриальных парков появится как раз в Кондинском районе, в поселке Мортка, где находится "Завод МДФ". Бизнес-партнер найден - компания "Лидер". Она уже работает на заводе. Будет снижена нагрузка на завод. Будет модернизирована производимая им доска. В течение 2020 г. завод запустим. По "Сибирской рыбе" идёт работа, ищем бизнес-партнера, идёт проработка экономической модели", - сказал Забозлаев.

Напомним, на рыбозаводе введено конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр, составляет 65,1 млн руб. Предприятие признано банкротом. "Сибирскую рыбу" основали в 1930 г. Продукция была известна по всей стране, а сосьвинскую сельдь или тугун поставляли в Кремль.

"Завод МДФ" в Мортке начал работать в 2005 г., сейчас его дальнейшая эксплуатация невозможна: морально и физически изношенное оборудование требует модернизации и капитального ремонта. Предприятие признано банкротом, там введено наблюдение и назначен конкурсный управляющий.

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Замгубернатора Югры пообещал поддержку "Заводу МДФ" и "Сибирской рыбе"

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Теги: алексей забозлаев, завод мдф, сибирская рыба



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