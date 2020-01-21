Новый посол США в России собирается в Екатеринбург
Джон Салливан, новый посол США в России, заявил о своих планах в скором времени посетить Екатеринбург. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал в специальном видеообращении.
Видео опубликовано на странице посольства США в России в Facebook. В коротком ролике Салливан говорит, что хотел бы сначала узнать Москву.
"А потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства", - заявил посол.
Когда именно он планирует нанести визит в Приморье и на Средний Урал, Салливан не уточнил.
Напомним, Джон Салливан сменил американского посла в России Джона Хантсмана, который покинул свой пост в октябре прошлого года.