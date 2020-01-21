02 Августа 2020
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Политика Свердловская область В России За рубежом
Джон Салливан (2018) | Фото: U.S. Department of State

Новый посол США в России собирается в Екатеринбург

Джон Салливан, новый посол США в России, заявил о своих планах в скором времени посетить Екатеринбург. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он рассказал в специальном видеообращении.

Видео опубликовано на странице посольства США в России в Facebook. В коротком ролике Салливан говорит, что хотел бы сначала узнать Москву.

"А потом посетить другие российские города, включая Владивосток и Екатеринбург, где находятся наши генконсульства", - заявил посол.

Когда именно он планирует нанести визит в Приморье и на Средний Урал, Салливан не уточнил.

Напомним, Джон Салливан сменил американского посла в России Джона Хантсмана, который покинул свой пост в октябре прошлого года.

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Новый посол США в России собирается в Екатеринбург

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Теги: Салливан, Екатеринбург, посол, США, визит



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Ранее 08.02.2020 14:15 Мск Новый посол США в России: отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки

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