Причиной пожара в общежитии гастарбайтеров в Томской области могло быть короткое замыкание – источник

Вероятной причиной пожара в частном деревянном доме в поселке Причулымский в Томской области могло стать короткое замыкание электропроводки или в электрическом оборудовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел ночью в доме, приспособленном под рабочее общежитие. Погибли 11 человек, 10 из них – граждане Узбекистана. Они работали на местной пилораме. Еще трем мужчинам удалось выбраться из горящего здания. Они пострадали, но госпитализация не потребовалась. Площадь пожара составила 208 кв. м.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).