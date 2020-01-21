Причиной пожара в общежитии гастарбайтеров в Томской области могло быть короткое замыкание – источник

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/doors/entrance-doors/metal/, ссылка на описание.
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/omsk/arendaavto/mikroavtobusy/ - подробнее по ссылке.
Услуги специалистов: http://remont.youdo.com/building/zabor/stoimost/, лучшие цены тут.



Происшествия Сибирский ФО В России
Причулымский, пожар, дом (2020) | Фото: ГУ МЧС России по омской области

Причиной пожара в общежитии гастарбайтеров в Томской области могло быть короткое замыкание – источник

Вероятной причиной пожара в частном деревянном доме в поселке Причулымский в Томской области могло стать короткое замыкание электропроводки или в электрическом оборудовании, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел ночью в доме, приспособленном под рабочее общежитие. Погибли 11 человек, 10 из них – граждане Узбекистана. Они работали на местной пилораме. Еще трем мужчинам удалось выбраться из горящего здания. Они пострадали, но госпитализация не потребовалась. Площадь пожара составила 208 кв. м.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Причиной пожара в общежитии гастарбайтеров в Томской области могло быть короткое замыкание – источник

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: причина пожара, короткое замыкание, электропроводка, гастарбайтеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.01.2020 15:56 Мск Хозяйку пилорамы в Томской области, где в пожаре погибли рабочие, поместили в СИЗО

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.01.2020 07:44 Мск Число жертв пожара в рабочем общежитии в Томской области выросло до 11

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров