02 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
вице-губернатор ХМАО (2018) | Фото: Накануне.RU

Полигон ТБО в Нефтеюганском районе сдадут раньше срока

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев рассказал о строительстве полигона ТБО в Югре.

"Мы планировали сдать полигон в Нефтеюганском районе 2021 году, но сейчас мы уже заканчиваем строительство и в 2020 году его сдадим. Также появятся ещё четыре полигона. Есть сложности по Сургутскому району, там трудный участок выбран", - сказал Забозлаев в ответ на вопрос Накануне.RU.

Отметим, что в Югре работает 36 площадок для временного накопления ТБО.

"Округ разделен на две территории, выбран регоператор. На инфраструктуру выделено 620 млн руб. 1353 контейнерные площадки, появятся 36 площадок временного накопления. Там можно будет их накапливать до 11 месяцев, раз в квартал их надо будет очищать", - сказал Забозлаев.

Утверждены тарифы: в 2019 г. - 692/697 руб./куб по северной и южной зоне. В нынешнем году тарифы вырастут на 1 и 3,5% по северной и южной зоне.

Мусоросортировочный полигон, Нефтеюганский район(2019)|Фото: Накануне.RU

Площадка мусоросортировочного полигона в Нефтеюганском районе

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Полигон ТБО в Нефтеюганском районе сдадут раньше срока

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Теги: Полигон ТБО, Алексей Забозлаев



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