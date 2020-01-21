На Южном Урале ветеринарного врача приговорили к исправительным работам за служебный подлог

На Южном Урале ветеринарного врача ОГБУ "Уйская ветстанция" приговорили к шести месяцам исправительных работ за служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2018 г. обвиняемый систематически вносил заведомо ложные сведения в ветеринарно-сопроводительные документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы мяса. При этом исследование мяса не проводилось, но документы давали право на его реализацию населению.

За счет указанной деятельности он получал премиальные выплаты.