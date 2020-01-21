02 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Алена Водонаева (2018) | Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Алена Водонаева объяснила, кого считает быдлом и пожаловалась на травлю после критики маткапитала

Известная уроженка Тюмени, экс-участница "Дома-2" и постоянная гостья различных телешоу Алена Водонаева пожаловалась на травлю после критики материнского капитала. В своем видеоролике на youtube-канале она объяснила, кого считает "быдлом" и подчеркнула, что не собирается отказываться от своих слов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Последние несколько дней в Интернете и на телеэкранах широко обсуждались мои высказывания относительно абортов и материнского капитала. Для меня эти дни прошли непросто. Я столкнулась с пропагандистской машиной, сносящей все на своем пути. Встреча эта была не из приятных. Но она на многое открыла мне глаза", — заявила Водонаева, отметив, что не собирается отказываться от своих слов. Она посоветовала тем, кого задели заголовки СМИ и телесюжеты - прочитать высказывания в первоисточнике на ее странице в Instagram и Тelegram-канале.

Также телеведущая решила объяснить свою позицию.

"Я хочу, чтобы в нашей стране условная семья из двух выпускников вузов 25 лет могла позволить себе на свою зарплату воспитывать и содержать ребенка, обеспечивая его при этом хорошим уровнем образования, медицины и досуга. Чтобы материнский капитал был лишь приятным бонусом, а не основным стимулом. Я уверена, что многим нормальным семьям, безусловно, эти деньги помогают улучшить жилищные условия, давайте не будем себя обманывать. Все вы видели наверняка объявления об обналичивании маткапитала за один-два дня у себя в городах. И наверняка знаете такие случаи среди ваших знакомых. ну, а теперь мы подбираемся к тому самому быдлу, о котором я говорила ранее. К тем, кто пользуется этими незаконными операциями и спускает все деньги на водку и кутеж. А что ребенку? Ничего", - высказалась Водонаева.

Она посоветовала следить за чиновниками, которые позволяют населению обналичивать материнский капитал.

"Боритесь с этим, а не меня экскрементами поливайте", - заявила Водонаева. Также телеведущая высказала возмущение тем, в каком контексте обсуждались ее слова.

"Если я снималась для обложек мужских журналов, значит, я глупая инфузория-туфелька? Я не имею права голоса? Я не имею гражданской позиции? Прекратите пропаганду ханжества. Хватит мыслить стереотипами, что обнаженная женщина равно женщина без мозгов", — заключила журналистка.

Ранее ведущая Водонаева уже высказывалась о манипуляциях в СМИ, которые иллюстрируют новости о ней фотографиями "обнаженки".

"Была удивлена, когда Канал "Россия 1" иллюстрировал новости обо мне исключительно фотографиями и видео из моих съемок для журнала Maxim, который (не исключаю) лежит в каждом втором столе всех этих псевдоинтеллектуалов. Почему, если у меня есть обнаженные фото в Инстаграм, я не могу говорить о том, что происходит в стране, выражая свою гражданскую позицию? Что это за политическое ток-шоу, в котором 30 минут показывают мои обнаженные фото? Ведущая шоу и ко всему прочему политический обозреватель на минуточку и вовсе утверждала в уничижительном тоне, что я работала на рынке в Тюмени" - писала звезда в своем Instagram.

Отметим, что с яростной критикой на Водонаеву после ее высказываний с призывом не рожать государству рабов и критикой материнского капитала обрушивались такие известные личности, как актер Иван Охлобыстин, депутаты Госдумы Наталья Поклонская и Виталий Милонов. Последний оскорбил бывшую участницу "Дома 2" назвав ее "вокзальной потаскухой"и "порнозвездой средней руки". Критика прозвучала и от других известных личностей.

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Алена Водонаева объяснила, кого считает быдлом и пожаловалась на травлю после критики маткапитала

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Теги: Алена Водонаева, материнский капитал, быдло



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Развитие сюжета:

Ранее 12.02.2020 10:32 Мск Водонаевой за призыв "не рожать рабов" грозит уголовное дело

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Ранее 16.01.2020 13:46 Мск Водонаева раскритиковала идею увеличения материнского капитала "для быдла"

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