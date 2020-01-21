"Синара-Девелопмент" ввела в эксплуатацию новый ЖК "Перемена" в Екатеринбурге

В екатеринбургском микрорайоне Широкая речка компанией "Синара-Девелопмент" завершено строительство третьей очереди шестисекционного жилого комплекса "Перемена".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, передача квартир начинается с 21 января. Новосёлы сразу смогут переезжать на место, так как в квартирах уже выполнен ремонт.

Общая площадь помещений двух последних секций нового ЖК (17 и 20 этажей) составляет свыше 26 тыс. квадратных метров. Площадь 405 квартир в доме варьируется от 31 до 68 квадратных метров. Двор благоустроен детскими и спортивными площадками. Первые этажи новостроек предназначены для предприятий сферы услуг и магазинов. Также для жителей доступен двухуровневый подземный паркинг.

Строительство ЖК стартовало в мае 2014 года. Общая площадь трёх очередей составила более 127 тыс. квадратных метров. Сегодня в комплексе около 2 тыс. квартир, более 80% из которых уже проданы.