02 Августа 2020
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Политика За рубежом
химатака, сирия, химическое оружие, фейк, белые каски (2017) | Фото: eadaily.com

Россия привела ООН доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе

Россия на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.

Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил показания жителей сирийского города.

Сотрудники фонда побывали в Сирии более десяти раз. Они опросили десять жителей дома в Думе, где были найдены тела людей, 15 очевидцев в больнице, куда поступали убитые и раненые, заявил Григорьев. Также были опрошены еще 300 жителей в радиусе одного километра от здания, передает Regnum.

Версию России о том, что "химатака" была инсценирована, подтвердил бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон, указавший на противоречия "официальной" версии.

Новая информация о химической атаке вызвала интерес у членов организации. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

В свою очередь, в Великобритании приписали России попытку дискредитировать ОЗХО и ее специалистов.

Напомним, атака произошла в апреле 2018 года в сирийском городе Дума. 7 апреля "Белые каски" распространили видеоролик, в котором обвинили правительственные войска Сирии в применении химоружия в городе.

В Москве назвали эти кадры постановочными и предъявили доказательства - 11-летний житель Думы Хасан Диаб рассказал, что участвовал в съемках за еду.

В российском МИД данные сведения назвали провокацией и попыткой выгородить террористов, а позже глава ведомства Сергей Лавров со ссылкой на российских военных заявил об отсутствии следов применения хлора или другого химического вещества в Думе.

Также Лавров после появления информации о химатаке в Думе заявил о наличии у российской стороны "неопровержимых доказательств" ее постановочного характера. По его словам, к этому "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

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Россия привела ООН доказательства фальсификации химатаки в сирийской Думе

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Теги: россия, сирия, дума, химатака



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