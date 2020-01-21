02 Августа 2020
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Политика
вице-губернатор ХМАО (2018) | Фото: Накануне.RU

Власти Югры озвучили сумму, выделенную в ушедшем году на поддержку бизнеса

Власти Югры озвучили сумму, выделенную в ушедшем году на поддержку бизнеса, передает корреспондент Накануне.RU.

"В 2019 году на поддержку предприятий выделено 900 млн руб, из них 620 - федеральные деньги. Частные инвестиции - 1,5 млрд руб. Снижен порог входа для получения помощи со 100 до 20 млн руб. - именно такую сумму должны вложить в модернизацию", - сказал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев.

Также округ начинает поддерживать стартапы. В регионе начала работать венчурная компания, на фоне этого округ перестает финансировать направление. Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель отметил, что от бизнеса не всегда приходят верно оформленные заявки.

В регионе работает один индустриальный парк, он находится в Сургуте. Вскоре они могут появиться в Нягани, Югорске, Когалыме, Нижневартовске.

Заканчивается разработка концепции особой экономической зоны. Она появится в районе Нягани.

"Очень активный бизнес в этом городе. В конце первого квартала подадим заявку, будем прорабатывать", - сказал Забозлаев.

"В Пыть-Яхе появится индустриальный парк. Под это зарезервировано 9,5 га земли. Работать будут нефтесервисные компании", - добавил он.

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Власти Югры озвучили сумму, выделенную в ушедшем году на поддержку бизнеса

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Теги: поддержка бизнеса, югра, субсидии, финансирование



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