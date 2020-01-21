02 Августа 2020
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Общество В России Москва
Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Поклонская назвала Водонаеву "дамой с пониженной социальной ответственностью"

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала звезду "Дома-2" Алену Водонаеву. В последние несколько дней последняя неоднократно появлялась на федеральных телеканалах, где критиковала предложение Владимира Путина ввести материнский капитал за первого ребенка. Телезвезда считает, что проблема демографии, которую пытаются решить власти, не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян.

Судя по всему, Наталья совершенно не согласна с Водонаевой. В Telegram экс-прокурор Крыма, которая, как и Алена, является матерью-одиночкой с одним ребенком, пишет: "Есть специальные телешоу для дам с большими губами. Самое популярное из них — "Дом-2". Не стоит путать участниц и ведущих этого шоу с политиками или экспертами в какой-либо области деятельности. Всё, что они умеют — устраивать склоки и оскорблять других".

Алена Водонаева|Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Алена Водонаева

"Высказывание Алёны Водонаевой по поводу выплаты материнского капитала на детей — тому подтверждение. Обращать внимание на подобные бредовые высказывания и посвящать таким "звёздам" целые телешоу на центральных каналах, тем самым обеспечивая им ещё больший пиар, — большая ошибка. В стране есть масса актуальных проблем, достижений, планов, героев — вот чему и кому стоит посвящать телепрограммы. А мы видим дам с пониженной социальной ответственностью, унижающих и оскорбляющих россиян", - продолжает Поклонская.

Наталья Поклонская|Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская

Она также напомнила, что материнский капитал по закону нельзя обналичить и "потратить на водку и веселья". Впрочем, она не упомянула нелегальные схемы по "обналичиванию маткапитала", подобные предложения не редко можно встретить, например, на форумах для молодых мам.

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Поклонская назвала Водонаеву "дамой с пониженной социальной ответственностью"

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Теги: наталья поклонская, алена водонаева, материнский капитал, маткапитал за первенца



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