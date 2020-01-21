02 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО В России За рубежом
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Югра наладила поставку леса в охваченную огнем Австралию

Югорское предприятие будет поставлять лес в Австралию. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Одно из предприятий округа будет поставлять древесину в Австралию. Единственная трудность, которая стояла перед компанией, - противотермитная обработка.

Напомним, жертвами природных пожаров и их последствий в Австралии уже стали более 1 млрд животных. Только в штате Новый Южный Уэльс число погибших животных уже превышает 480 млн. Кроме того, погибли 28 человек. Огнем разрушено более двух тысяч домовладений. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о необходимости широкого общенационального обсуждения мер по борьбе с лесными пожарами.

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Югра наладила поставку леса в охваченную огнем Австралию

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Теги: Алексей Забозлаев, пожары в Австралии



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