Югра наладила поставку леса в охваченную огнем Австралию

Югорское предприятие будет поставлять лес в Австралию. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Одно из предприятий округа будет поставлять древесину в Австралию. Единственная трудность, которая стояла перед компанией, - противотермитная обработка.

Напомним, жертвами природных пожаров и их последствий в Австралии уже стали более 1 млрд животных. Только в штате Новый Южный Уэльс число погибших животных уже превышает 480 млн. Кроме того, погибли 28 человек. Огнем разрушено более двух тысяч домовладений. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о необходимости широкого общенационального обсуждения мер по борьбе с лесными пожарами.