В Зауралье ночью горел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс

Ночью 21 января сотрудники МЧС тушили пожар в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе в городе Петухово.

Сообщается, что пожар произошел на площади в 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара сейчас устанавливаются, причиненный ущерб будет возмещен подрядчиком в самый короткий срок.

Такой же ФОК появится скоро и в Мишкино - оба объекта строит подрядчик - тюменская компания ООО "Формула ремонта". Средства на строительство ФОКов были выделены Курганской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", стоимость - около 170 млн руб.