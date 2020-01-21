02 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
мигалки (2018) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье ночью горел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс

Ночью 21 января сотрудники МЧС тушили пожар в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе в городе Петухово.

Сообщается, что пожар произошел на площади в 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Причины пожара сейчас устанавливаются, причиненный ущерб будет возмещен подрядчиком в самый короткий срок.

Такой же ФОК появится скоро и в Мишкино - оба объекта строит подрядчик - тюменская компания ООО "Формула ремонта". Средства на строительство ФОКов были выделены Курганской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни", стоимость - около 170 млн руб.

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В Зауралье ночью горел строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс

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Теги: Петухово, ФОК, пожар, ущерб, возгорание



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