Участниками праймериз "ЕР" на довыборы в заксобрание Прикамья стали три человека

Участниками праймериз "Единой России" в заксобрание Пермского края по округу №2 стали замдиректора "БурИнструментСервис" Ринат Гисматулин, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Григорьев и коммерческий директор "СК-Лидер" Дмитрий Новиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

Их зарегистрировал оргкомитет. Предварительное голосование состоится 26 января.

Напомним, вакантным место в краевом заксо стало после того, как депутат и бывший исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин был приговорен к семи годам лишения свободы.

Заворохину инкриминировали два эпизода по статье "Присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере" при заключении договоров на поставку тепла с компанией "Энергоресурс". Арестовали его в июле 2015 г., в сентябре того же года он вышел под залог. На предприятии говорят, что преследование Заворохина повлекло за собой срыв нескольких контрактов на поставку продукции. В 2011-12 гг. преступники похитили у завода более 140 млн руб. Кроме этого, проходивший по делу директор МУП "Автобаза администрации Перми" Денис Овчинников реализовывал имущество мэрии по заниженной цене. Городской бюджет пострадал на 90 млн руб. Третьим фигурантом расследования был сын бизнесмена Максим Овчинников.

Согласно приговору суда, Заворохин и Овчинников-старший получили по семь лет, а Овчинников-младший – четыре года колонии общего режима. Удовлетворены иски завода на сумму в 141,9 млн руб., мэрии – 94,5 млн руб.

Добавим, что в заксобрании вакантны еще два мандата — по округу №13 (из-за смерти депутата Александра Шалаева) и округу №17 (из-за приговора Владимиру Подкорытову).