02 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
Екатеринбург-Арена (Центральный стадион), конференц-зал (2018) | Фото: Накануне.RU

На стадионе "Екатеринбург-Арена" пройдет семинар по введению налога для самозанятых

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев призвал максимально широко информировать жителей региона о возможностях специального налогового режима для самозанятых. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Министр инвестиций и развития Виктория Казакова рассказала, что в Екатеринбурге пройдет масштабный обучающий семинар, где все желающие смогут задать любой вопрос по этой теме. На него приглашены эксперты Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, управления федеральной налоговой службы по Свердловской области, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, банковского сообщества и консультанты по налоговому праву.

По словам Казаковой, процесс регистрации самозанятых в регионе уже идет. Обучающий семинар на тему применения нового налогового режима пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена" 24 января.

Напомним, с 1 января 2020 года Средний Урал вошел в число субъектов, которые начали применение налога на профессиональный доход. Ранее Евгений Куйвашев одобрил налог для самозанятых в Свердловской области.

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На стадионе "Екатеринбург-Арена" пройдет семинар по введению налога для самозанятых

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Теги: самозанятые, налог, семинар, стадион



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 08:20 Мск В Свердловской области с начала года зарегистрировано 4,5 тысячи самозанятых

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Ранее 17.01.2020 12:09 Мск "Это выгодно всем": Куйвашев одобрил налог для самозанятых в Свердловской области

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