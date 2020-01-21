В США ученые начали разработку вакцины против нового коронавируса из Китая

Пока в России разрабатывают экспресс-тест, выявляющий новый коронавирус, в США работают над созданием вакцины от этого штамма. Впервые человечество столкнулось с ним несколько недель назад, с тех пор умерло уже четыре человека, более двухсот заражено.

Вакцину разрабатывает Национальный институт здравоохранения США (NIH). Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что сейчас NIH находится на подготовительном этапе разработки препарата. По его словам, пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина будет готова для поступления в продажу и для вакцинации. Тем не менее, это меньше, чем предполагают китайские ученые. Новый штамм выявила группа экспертов под руководством академика Сюй Цзяньцзяна. По словам ученого, на разработку лекарств против нового вируса уйдет несколько лет.

Известно, что вспышка началась в городе Ухань в центральном Китае. Штамм возник у животных и передался людям, а теперь выяснилось, что и от человека к человеку он тоже передается.

До сих пор было известно шесть видов коронавируса, из которых два угрожают человеку тяжелыми респираторно-вирусными заболеваниями. Новый штамм относится к тому же семейству, что и вирусы, вызывающие атипичную пневмонию (она же острый респираторный синдром), впервые зарегистрированный в Азии в 2003 году и унесший жизни более 700 человек. Респираторный синдром, появившийся на Ближнем Востоке (MERS), который убил более 800 человек с 2012 года, также вызван коронавирусом.

Еще одна группа ученых – из Техаса, Нью-Йорка и Китая – также работает над вакциной от новой напасти. Глава исследования – доктор Питер Хотес из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне – говорит, что коронавирусы хороши тем, что вакцины для них сделать проще, чем, допустим, от вируса гриппа или ВИЧ. Хотес похвалил китайских ученых, которые быстро расшифровали и опубликовали геном вируса, чтобы исследователи всего мира могли приступить к разработкам. На расшифровку генома предыдущего коронавируса ушло около года, теперь же ученые справились за несколько недель.