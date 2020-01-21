02 Августа 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра В России В бывшем СССР
(2011) | Фото:Накануне.RU

Власти Югры объяснили снижение нефтедобычи конфликтом Москвы с Минском

Замгубернатора ХМАО-Югры Алексей Забозлаев объяснил небольшое снижение нефтедобычи в округе конфликтом из-за поставок нефти в Белоруссию, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, ранее стало известно, что порядка 80 тыс. тонн сырой нефти марки Johan Sverdrup закупили белорусские производители. По некоторым данным, продавцом норвежской нефти с шельфа выступает французский оператор Total. В начале января после срыва российско-белорусских переговоров по поставкам нефти и газа президент Александр Лукашенко пригрозил Москве найти некие альтернативные источники, в том числе в "балтийских портах".

Сегодня Алексей Забозлаев выступал на пресс-конференции в формате телемоста, на которой обсуждали реализацию промышленной политики в Югре.

"Нефтедобыча - основной пункт экономики, 236 млн т в 2019 году. Снижение небольшое, оно связано с ограничением поставок из-за историй с "грязной нефтью" и с поставками в Белоруссию. Если бы этого инцидента не было, показатель был бы выше", - сказал Забозлаев.

Напомним, в Югре добывается порядка 2/3 российской нефти.

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Власти Югры объяснили снижение нефтедобычи конфликтом Москвы с Минском

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Теги: Алексей Забозлаев, Александр Лукашенко, Johan Sverdrup



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