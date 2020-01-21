Новый состав правительства России будет объявлен сегодня вечером

Новую структуру и состав российского правительства могут объявить вечером 21 января.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Информация об этом также появилась в телеграм-каналах.

"Сегодня ожидается решение по министру внутренних дел и представление президенту кандидатов в новый состав кабинета министров", - сообщает "ОПЕР слил".

Встреча председателя правительства Михаила Мишутина с президентом Владимиром Путиным запланирована на 17:30, пишет ТК "Методичка".

Отмечается, что свои посты удастся сохранить таким "тяжеловесам", как Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Татьяна Голикова и Антон Силуанов. Прогнозируется, что последний останется в правительства не как вице-премьер, а как министр.

Новым ответственным за массовые коммуникации станет глава комитета по информационной политике, ИТ и связи Госдумы РФ Леонид Левин, предполагает канал.

Главу МЧС, по данным телеграм-канала, решено не менять (им является Евгений Зиничев). Новым главой МВД станет губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, ранее служивший в МВД, ФСО и КГБ.

"Мутко не удержался, Мединский сопротивляется до сих пор - его министерство чуть ли не последнее, по которому нет ясности", - пишет "Методичка".

Как сообщалось, возвращается Андрей Белоусов - нынешний помощник президента РФ по экономике может стать первым заместителем премьер-министра Мишустина . Министр экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента.

15 января после беседы президента с премьер-министром, Медведев объявил об отставке Правительства. "Мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", - заявил глава кабмина. Речь идет об анонсированных в послании президента Совфеду конституционных изменениях.

16 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.