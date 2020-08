Шарапова вылетела в первом круге Australian Open и выпала из топ-350 рейтинга

Ныне 145-я ракетка мира попала в основную сетку по wild card, но не смогла выйти во второй круг. Российская теннисистка проиграла представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 3:6, 4:6.

Таким образом, Шарапова проиграла в первом круге на третьем турнире "Большого шлема" подряд. В целом же за последний год с небольшим она провела 10 турниров и только в двух сумела выиграть более одного матча. Напомним, что спортсменку долгое время беспокоит травма плеча.

Will we see @MariaSharapova back in Melbourne?



Only time will tell....#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/trB66qxN0S