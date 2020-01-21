02 Августа 2020
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Общество Челябинская область
транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, троллейбус (2017) | Фото: Накануне.RU

Общественный транспорт Челябинской агломерации передали под контроль миндортранса

Полномочия по организации регулярных перевозок общественным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе переданы министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, о создании единой транспортной схемы в Челябинской агломерации сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии. Он подчеркнул, что Челябинск - это агломерация, поэтому введение межмуниципальной транспортной системы оправдано. "Задача стоит, чтобы было единое транспортное пространство. В настоящий момент проводим работу по формированию новой маршрутной сети и будем в следующем году это внедрять", - рассказал глава области.

Текслер отметил, что регион рассчитывает на получение федерального финансирования. "Это более 4 млрд на обновление автобусов, 2 млрд на трамваи и инфраструктуру. Плюс мы будем софинансировать", - поделился расчетами губернатор.

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Общественный транспорт Челябинской агломерации передали под контроль миндортранса

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Теги: общественный транспорт, автобусы, администрация Челябинска, агломерация, миндортранс,



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