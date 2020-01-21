Общественный транспорт Челябинской агломерации передали под контроль миндортранса

Полномочия по организации регулярных перевозок общественным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе переданы министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Соответствующее постановление подписал первый вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин, передает корреспондент

Напомним, о создании единой транспортной схемы в Челябинской агломерации сообщил губернатор Алексей Текслер во время прямой линии. Он подчеркнул, что Челябинск - это агломерация, поэтому введение межмуниципальной транспортной системы оправдано. "Задача стоит, чтобы было единое транспортное пространство. В настоящий момент проводим работу по формированию новой маршрутной сети и будем в следующем году это внедрять", - рассказал глава области.

Текслер отметил, что регион рассчитывает на получение федерального финансирования. "Это более 4 млрд на обновление автобусов, 2 млрд на трамваи и инфраструктуру. Плюс мы будем софинансировать", - поделился расчетами губернатор.