02 Августа 2020
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Экономика В России Москва
банкрот, банкротсво (2013) | Фото:

Юридическая контора Управделами президента РФ подала заявление о банкротстве

ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения", являющийся подведомственной организацией Управления делами президента Российской Федерации, подало заявление о собственном банкротстве. Дело будет рассматривать арбитражный суд Москвы.

В июне 2019 г. Управление делами Президента РФ взыскало с ФГУПа более 600 тыс руб., скорее всего оно и будет единственным кредитором, отмечает telegram-канал Арбитр.

Центр является юридической конторой: "оказание консалтинговых услуг по правовым вопросам, представление интересов третьих лиц в судах, проведение экспертизы документов, разработка юридически значимых документов". Кроме того, ФГУП проводит "анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, подведомственных Управлению делами Президента Российской Федерации".

Летом 2018 г. Мосгорсуд утвердил обвинительный приговор бывшему директору центра Николаю Скрыпникову – он и еще четыре фигуранта были признаны виновными в деле о мошенничестве с государственной недвижимостью на сумму более 1 млрд руб. Скрыпников, его заместитель и еще два человека получили от 3,5 до 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Юридическая контора Управделами президента РФ подала заявление о банкротстве

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Теги: управление делами президента, фгуп, банкротство, мошенничество



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