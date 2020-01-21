Головин помог "Монако" выйти в 1/8 финала Кубка Франции

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги сервиса: http://perevozki.youdo.com/passenger/cars/wedding/minivans/, описание.
Услуги на YouDo: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/remont-kvartir-v-panelnom-dome/, подробности тут.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/interior/redevelopment/apartment/2room/khrushchevka/, описание.



Спорт За рубежом
Александр Головин (2019) | Фото: asmonaco.com

Головин помог "Монако" выйти в 1/8 финала Кубка Франции

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Как передает корреспондент Накануне.RU, монегаски в гостях победили клуб из четвертого французского дивизиона "Сен-Приве Сен-Илере".
Читайте также:

Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Монако" дубль сделал Бальде Кейта, еще один гол на счету Виссама Бен-Йеддера. В самом конце матча хозяева сократили разрыв в счете - отличился Антуан.

Александр Головин провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Следующим соперником "Монако" в Кубке станет "Сент-Этьен".

Напомним, недавно Головин был включен в символическую сборную десятилетия Российской Премьер-лиги. До отъезда во Францию Александр выступал за московский ЦСКА.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Головин помог "Монако" выйти в 1/8 финала Кубка Франции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Головин, Монако, Кубок Франции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров