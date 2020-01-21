Головин помог "Монако" выйти в 1/8 финала Кубка Франции

Футбольный клуб "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин, вышел в 1/8 финала Кубка Франции. Как передает корреспондент Накануне.RU, монегаски в гостях победили клуб из четвертого французского дивизиона "Сен-Приве Сен-Илере".

Встреча завершилась со счетом 3:1. У "Монако" дубль сделал Бальде Кейта, еще один гол на счету Виссама Бен-Йеддера. В самом конце матча хозяева сократили разрыв в счете - отличился Антуан.

Александр Головин провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Следующим соперником "Монако" в Кубке станет "Сент-Этьен".

Напомним, недавно Головин был включен в символическую сборную десятилетия Российской Премьер-лиги. До отъезда во Францию Александр выступал за московский ЦСКА.