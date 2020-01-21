Назло союзнику: Белоруссия купила партию норвежской нефти

Порядка 80 тыс. тонн сырой нефти марки Johan Sverdrup закупили белорусские производители, сырье должно поступить из литовского порта Клайпеда на днях на белорусские НПЗ. По некоторым данным, продавцом норвежской нефти с шельфа выступает французский оператор Total, сообщает портал Neftegaz.RU.

Как уточняется, сейчас закупка этой пробной партии нефти для Белоруссии с учетом перевалки и доставки до НПЗ внутри страны обошлась дороже российских цен на то же самое сырье, расходы на транспортировку оцениваются дополнительно в 20 долларов на тонну нефти. Нефть марки Johan Sverdrup примерно сходна по характеристикам с российской маркой Urals.

В начале января после срыва российско-белорусских переговоров по поставкам нефти и газа президент Александр Лукашенко пригрозил Москве найти некие альтернативные источники, в том числе в "балтийских портах". Позднее по поручению Лукашенко коммерческие запросы на поставку нефти были направлены в адрес Польши, Украины, Казахстана, Азербайджана, а также в ряд стран Балтии. Конфликт между российской и белорусской стороной из-за ценообразования на нефть и поставки в Белоруссию начался еще в 2019 году из-за проводимого в России так называемого "налогового маневра", мы рассказывали об этом ранее.