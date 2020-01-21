Назло союзнику: Белоруссия купила партию норвежской нефти

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/passenger/buses/paz/ по ссылке.
Услуги мужа на час: http://remont.youdo.com/minor-repair/jalousie/ по этой ссылке.
YouDo: http://perevozki.youdo.com/omsk/arendaavto/gazeli/: подробнее >>



Экономика В бывшем СССР За рубежом
лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Назло союзнику: Белоруссия купила партию норвежской нефти

Порядка 80 тыс. тонн сырой нефти марки Johan Sverdrup закупили белорусские производители, сырье должно поступить из литовского порта Клайпеда на днях на белорусские НПЗ. По некоторым данным, продавцом норвежской нефти с шельфа выступает французский оператор Total, сообщает портал Neftegaz.RU.

Как уточняется, сейчас закупка этой пробной партии нефти для Белоруссии с учетом перевалки и доставки до НПЗ внутри страны обошлась дороже российских цен на то же самое сырье, расходы на транспортировку оцениваются дополнительно в 20 долларов на тонну нефти. Нефть марки Johan Sverdrup примерно сходна по характеристикам с российской маркой Urals.

В начале января после срыва российско-белорусских переговоров по поставкам нефти и газа президент Александр Лукашенко пригрозил Москве найти некие альтернативные источники, в том числе в "балтийских портах". Позднее по поручению Лукашенко коммерческие запросы на поставку нефти были направлены в адрес Польши, Украины, Казахстана, Азербайджана, а также в ряд стран Балтии. Конфликт между российской и белорусской стороной из-за ценообразования на нефть и поставки в Белоруссию начался еще в 2019 году из-за проводимого в России так называемого "налогового маневра", мы рассказывали об этом ранее.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Назло союзнику: Белоруссия купила партию норвежской нефти

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Лукашенко, Total, нефть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 01.02.2020 14:19 Мск Глава Госдепа США пообещал Белоруссии обеспечить страну нефтью
Ранее 21.01.2020 09:09 Мск Власти Югры объяснили снижение нефтедобычи конфликтом Москвы с Минском

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров