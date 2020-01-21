Игорь Сапко о трагедии в пермском хостеле: "гостиницы не должны быть размещены в подвалах"

Депутат Госдумы Игорь Сапко высказал мнение, что необходимо пересмотреть законодательство о хостелах и мини-отелях и запретить их размещение в подвалах и цокольных этажах. Как заявил политик во время программы "Пятый аргумент" на радио "Вести FM", проблема не только пермская.

"В Госдуме мы готовы обсуждать этот вопрос, безусловно, мы не хотим ущемить права малого бизнеса, но проблема безопасности есть и ее нужно решать. Необходимо найти консолидированную позицию, номера и гостиничные комнаты не должны быть размещены в подвалах, помещениях без окон – это, прежде всего, нарушение санитарных норм", - высказался Сапко.

Парламентарий заявил, что подготовит ряд поправок в действующее федеральное законодательство. По его словам, во главу угла нужно ставить безопасность граждан.

Напомним, в ночь на 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилого дома, произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Три человека госпитализированы, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.

Дом находится в управлении УК "ПрофиДом" гендиректором и собственником которой является Василий Ярославцев. Порвалась транзитная труба 1962 года постройки. Тепловая централь была бесхозной и 12 декабря 2019 года была передана в управление ООО "Пермская сетевая компания". Мэр Дмитрий Самойлов ввел в Перми режим ЧС.

Управляющий "Карамели" Сергей Щ. объявлен в оперативный розыск. Ранее стало известно об его задержании, однако оказалось, что на допрос к следователям вызывали отца беглеца, владельца заведения Анатолия Щ. После случившегося в отеле Сергей утренним рейсом улетел в Москву, и сейчас нельзя точно сказать, где именно он находится.