Украинского футболиста выгнали из клуба за фотографию из Зимнего дворца

Форварда украинского клуба "Агробизнес" Игоря Сикорского выгнали из команды из-за поездки в Россию.

Футболист выложил в своём инстаграме фотографии из петербургского Зимнего Дворца. В клубе отметили, что "игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб". Президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий объяснил это тем, что спортсмен "поехал в страну-агрессор и фотографировался с национальной символикой, демонстрируя при этом довольное лицо".

Сам футболист остался в недоумении после лишения работы.

"Это история нашей страны, понимаете? Это ж не только вашей страны история − это история всего нашего народа. У меня отец русский, половина семьи в России. Что я могу сделать, если у меня отец родился в России? Я же не перерожу его в Украине, правильно?", − сказал Сикорский в интервью порталу gol.ru.

Отметим, что увольнение Сикорского − не первый аналогичный случай в украинском футболе. С 18-летним вратарём "Карпат" Михаилом Готрой был расторгнут контракт за поддержку сборной России во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Футболиста обвинили в сепаратизме.