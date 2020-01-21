Наследие ШОС: в Челябинске конгресс-холл, который строили к саммитам, переделают под ТРЦ

Конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС, станет торгово-развлекательным центром. Об изменении концепции говорится на официальном сайте объекта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Конгресс-холл "Таганай" станет одним из крупнейших ТРЦ города, с отличительной особенностью - киноконцертным залом вместимостью до 2 500 человек", - говорится в сообщении.

Также в здании появятся магазины, кафе и рестораны, а также детские комплексы с аттракционами. Открытие объекта запланировано на первый квартал 2020 года.

Напомним, конгресс-холл "Таганай-2020", который возводится на улице Труда предпринимателем Алексеем Наговицыным, должен был стать основной площадкой саммитов в Челябинске. В 2018 году депутаты Законодательного собрания области одобрили закон о выделении бюджетных гарантий на сумму около 1 млрд руб. под кредит предпринимателю.

Однако 19 июля по итогам визита Владимира Путина на Южный Урал стало известно, что Челябинск лишается права единолично принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, теперь они пройдут в Санкт-Петербурге, но Челябинску оставили часть мероприятий. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер утвердил список мероприятий, которые пройдут в Челябинске в рамках саммитов.