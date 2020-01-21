Запуск четвертой линии "Ямал СПГ" перенесен из-за ошибок проектирования трубопроводов

Компания "НОВАТЭК" запустит четвертую линию завода "Ямал СПГ" не ранее марта. Перенос срока связан с ошибками при проектировании технологических трубопроводов, сообщает "Ъ".

Мощность последней, четвертой очереди проекта – 0,9 млн т. Перенос ее запуска с конца 2019 на первый квартал 2020 года связан с тем, что трубопроводы технологического газа были спроектированы с неподходящими параметрами минимальной расчетной температуры материалов: она оказалась выше, чем требуется по технологии.

Это негативно отражается на таком параметре трубопроводов, как хладноломкость: при низких температурах Арктики материалы становятся хрупкими и могут не выдержать необходимой нагрузки. Перемонтаж оборудования уже практически завершен. Сроки ввода очереди могут сдвинуться на три месяца, то есть на конец второго квартала.

Напомним, ранее стало известно, что "НОВАТЭК", крупнейший грузоперевозчик по Севморпути, не получит денег из федеральной казны на свои проекты. Это создает риски для реализации в срок проекта "Арктик СПГ-2".