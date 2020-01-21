Пропавший после новогоднего корпоратива житель Екатеринбурга найден мертвым
В Екатеринбурге завершены поиски мужчины, не вернувшегося после новогоднего корпоратива.
Напомним, разыскивался 56-летний Сергей Суетин, который пропал в Чкаловском микрорайоне 21 декабря прошлого года. Известно, что мужчина возвращался с новогоднего корпоратива. На остановке он попрощался со своим знакомым и больше его никто не видел.
Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", его тело обнаружено.
"Он погиб", - говорится в сообщении поисковиков.
Подробности в отряде не раскрывают. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.