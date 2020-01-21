02 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
скорая помощь, конфликт, Курган, водитель, сугроб (2017) | Фото:Накануне.RU

Пропавший после новогоднего корпоратива житель Екатеринбурга найден мертвым

В Екатеринбурге завершены поиски мужчины, не вернувшегося после новогоднего корпоратива.
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Напомним, разыскивался 56-летний Сергей Суетин, который пропал в Чкаловском микрорайоне 21 декабря прошлого года. Известно, что мужчина возвращался с новогоднего корпоратива. На остановке он попрощался со своим знакомым и больше его никто не видел.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", его тело обнаружено.

"Он погиб", - говорится в сообщении поисковиков.

Подробности в отряде не раскрывают. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

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Пропавший после новогоднего корпоратива житель Екатеринбурга найден мертвым

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Теги: корпоратив, мужчина, розыск, Екатеринбург



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Ранее 23.12.2019 07:52 Мск В Екатеринбурге третий день ищут мужчину, не вернувшегося после новогоднего корпоратива

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