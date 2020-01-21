Количество пенсионеров в России уменьшилось из-за пенсионной "реформы"

Количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тысяч человек из-за проведенной в РФ пенсионной реформы. Об этом сообщил "Российской газете" глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, в это число входят и те, кто столкнулся с переносом пенсии в 2019 году.

При этом количество человек, которые выйдут на пенсию досрочно, выросло, преимущественно из-за многодетных матерей.

Ранее российские власти опровергли появившиеся сообщения о новом повышении пенсионного возраста до 70 лет. В правительстве назвали это "бредом".

Президент России Владимир Путин заявил, что по пенсиям все решения приняты, закреплены законом. "Никакой новой пенсионной реформы не готовится и не обсуждается. Последние предложения минфина относятся к накоплениям и касаются их защиты", - сказал Путин.