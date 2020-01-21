Массовое отравление в пермских кафе произошло из-за нарушения санитарных норм

02 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
http://remont.youdo.com/stuccoing/fillers/tag/walls/, отзывы.
Здесь http://remont.youdo.com/furniture/wardrobe/plumbing-cabinets/ здесь.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/repair/flat/roughing/price/ можно найти здесь.



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Массовое отравление в пермских кафе произошло из-за нарушения санитарных норм

В краевом управлении Роспотребнадзора назвали причину заболеваемости сальмонеллезом: блюда в кафе "Овсянка" готовились с нарушением санитарного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности поставщиком ИП Козофат не соблюдались условия хранения и реализации готовых блюд, к сырью отсутствовали необходимые сопроводительные документы. Были выявлены и другие нарушения.

При этом, как сообщает портал "Новости Перми" пищевая продукция из кафе "Овсянка" поставлялась в кафе "O-fit".

Напомним, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями были зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "O-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, были госпитализированы в инфекционные стационары Перми.

Один из пострадавших - 11-летний школьник скончался.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Массовое отравление в пермских кафе произошло из-за нарушения санитарных норм

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кафе Овсянка, кафе O-fit, роспотребнадзор, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2019 08:53 Мск 14 из 35 отравившихся в двух кафе пермяков остаются в больницах, один - в тяжелом состоянии
Ранее 19.11.2019 13:00 Мск Число пострадавших от отравления в пермских кафе выросло до 35
Ранее 19.11.2019 12:07 Мск Из-за отравления в двух пермских кафе пострадали 29 человек, в том числе трое детей
Ранее 18.11.2019 08:35 Мск В Перми – массовое отравление посетителей кафе "О-fit" и "Овсянка": медики нашли в анализах сальмонеллу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров