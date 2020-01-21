Массовое отравление в пермских кафе произошло из-за нарушения санитарных норм

В краевом управлении Роспотребнадзора назвали причину заболеваемости сальмонеллезом: блюда в кафе "Овсянка" готовились с нарушением санитарного законодательства, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности поставщиком ИП Козофат не соблюдались условия хранения и реализации готовых блюд, к сырью отсутствовали необходимые сопроводительные документы. Были выявлены и другие нарушения.

При этом, как сообщает портал "Новости Перми" пищевая продукция из кафе "Овсянка" поставлялась в кафе "O-fit".

Напомним, случаи заболевания острыми кишечными инфекциями были зарегистрированы 16-17 ноября. Все пострадавшие связывают заболевание с употреблением готового блюда, купленного в пермских кафе "O-fit" (улица Мира, 41) и кафе "Овсянка" (улица Ленина, 26). Все заболевшие, у которых медики нашли в анализах ДНК Salmonella, были госпитализированы в инфекционные стационары Перми.

Один из пострадавших - 11-летний школьник скончался.